Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Филадельфию» забили Йоэль Армиа и Томаш Татар, оформивший дубль. «Филадельфия» ответила голами Оскара Линдблома, Кевина Хейза и Трэвиса Конечны. В овертайме победную шайбу забросил Иван Проворов.
Provy called game. #PHIvsMTL | #FlyOrDiepic.twitter.com/Qsp8dzvbkR— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 30 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.