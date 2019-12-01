Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Филадельфию» забили Йоэль Армиа и Томаш Татар, оформивший дубль. «Филадельфия» ответила голами Оскара Линдблома, Кевина Хейза и Трэвиса Конечны. В овертайме победную шайбу забросил Иван Проворов.

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.