Депутат Лебедев считает, что сборная России должна думать о победе на Евро-2020

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что вопрос о выходе из группы не должен стоять перед сборной России, а команда должна ставить перед собой более глобальные цели.

«Каждый раз в преддверии крупных международных турниров мы уделяем слишком много внимания тому, в какую группу мы попали. На чемпионате Европы не бывает слабых команд. На то он и чемпионат Европы — он собирает сильнейшие сборные европейского континента. Мы должны ехать на чемпионат с одним желанием — выиграть его. Потому, если мы ставим себе цель стать чемпионами Европы, вопрос о возможном невыходе из группы даже в голове не может поместиться для обсуждения. Считаю, что мы должны думать о победе на чемпионате», — цитирует Лебедева Sport24.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы по футболу — 2020 сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Булыкин заявил, что у сборной России есть все возможности, чтобы выйти из группы.

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