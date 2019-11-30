Булыкин: у сборной России есть все возможности, чтобы выйти из группы

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что россияне должны выходить из группы на чемпионате Европы — 2020.

«Финляндия — это команда, которую нужно обыгрывать, чтобы занимать необходимое место для выхода из группы. Это первостепенная задача. Считаю, что нужно к этому стремиться и есть все возможности, чтобы выйти. Играть против Дании в Копенгагене только в третьем матче, конечно, чуть неприятно, но это уже мелкие тонкости, они не должны сильно влиять на результат сборной. Хотя, разумеется, с датчанами будет очень важная игра», — цитирует Булыкина Sport24.

На чемпионате Европы сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Павлюченко заявил, что в группе сборной России собрались очень неуступчивые соперники.