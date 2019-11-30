Павлюченко: у нас в группе собрались очень неуступчивые соперники
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«У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники. Если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с Финляндией также будет нелегко, потому что это не отборочный цикл уже, а всего три матча. Все будут биться в группе. Понятное дело, что бельгийцы не дадут шансов никому, они первое место в любом случае возьмут в группе. Но я думаю, что наши должны будут стать вторыми. А если мы хорошо подойдём к Евро — это касается физической формы, то можно будет и с бельгийцами побиться, потому все шансы есть», — цитирует Павлюченко Sport24.
Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля.
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