Павлюченко: у нас в группе собрались очень неуступчивые соперники

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что на чемпионате Европы — 2020 команда Станислава Черчесова будет бороться за второе место в группе.

«У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники. Если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с Финляндией также будет нелегко, потому что это не отборочный цикл уже, а всего три матча. Все будут биться в группе. Понятное дело, что бельгийцы не дадут шансов никому, они первое место в любом случае возьмут в группе. Но я думаю, что наши должны будут стать вторыми. А если мы хорошо подойдём к Евро — это касается физической формы, то можно будет и с бельгийцами побиться, потому все шансы есть», — цитирует Павлюченко Sport24.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля.

Ранее Дюков анонсировал продление контракта с Черчесовым.