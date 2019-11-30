Дюков анонсировал продление контракта с Черчесовым

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в ближайшее время будет достигнута договорённость с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым о новом контракте.

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«В ближайшее время мы достигнем договоренности о новом контракте», — цитирует Дюкова РИА Новости. Контракт Черчесова был подписан в 2018 году по схеме «2+2». Ранее Черчесов признался, что итог жеребьёвки Евро-2020 внёс коррективы в его планы.