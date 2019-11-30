Тренер сборной Бельгии считает, что Россия будет другой на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что российская команда на чемпионате Европы будет выглядеть иначе, чем в отборочном турнире.

«Россия — интересная команда, которая умеет меняться. С нами в квалификационном турнире она провела две разные игры, во второй сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира — в матче с Испанией, к примеру. Думаю, на Евро-2020 Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет иной», — цитирует Мартинеса «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Бельгии встретятся 13 июня в Санкт-Петербурге в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

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