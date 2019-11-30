Широков назвал группу сборной России на Евро-2020 проходимой

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением относительно результатов жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Широков назвал группу сборной России на Евро-2020 проходимой
  • РИА Новости

«Не знаю, насколько хороший жребий выпал сборной России. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии подойдёт команда Финляндии к чемпионату Европы. Группа у России проходимая, выходят же три сборные. Мы играем два матча дома, однако с Бельгией будет тяжело», — цитирует Широкова Sport24.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Мостовой заявил, что с Уэльсом было бы сложнее.

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