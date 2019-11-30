Мостовой: с Уэльсом было бы сложнее

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Мостовой: с Уэльсом было бы сложнее
  • РИА Новости

«Повезло, что досталась сборная Финляндии, а не Уэльса. С Уэльсом было бы сложнее. Все сборные нашего уровня на турнире будут ставить задачу выхода из группы. Если бы играли чемпионат Европы в другой стране, то были бы варианты. А тут мы играем две игры дома, потому, конечно, должны выходить в плей-офф», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По итогам жеребьёвки, которая прошла 30 ноября в Бухаресте, соперниками сборной России стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Колобков заявил, что сборная России должна выйти из группы на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить