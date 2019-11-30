Мостовой: с Уэльсом было бы сложнее

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Повезло, что досталась сборная Финляндии, а не Уэльса. С Уэльсом было бы сложнее. Все сборные нашего уровня на турнире будут ставить задачу выхода из группы. Если бы играли чемпионат Европы в другой стране, то были бы варианты. А тут мы играем две игры дома, потому, конечно, должны выходить в плей-офф», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По итогам жеребьёвки, которая прошла 30 ноября в Бухаресте, соперниками сборной России стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Колобков заявил, что сборная России должна выйти из группы на Евро-2020.