Колобков считает, что сборная России должна выйти из группы на Евро-2020

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Колобков считает, что сборная России должна выйти из группы на Евро-2020
  • РИА Новости

«На мой взгляд, принципиально эта жеребьёвка мало что решала. То, что последним соперником стала сборная Финляндии, означает лишь то, что эту команду надо обыгрывать. Нужно отбираться и идти дальше. Тем более что эта встреча, как и поединок с командой Бельгии, пройдёт в Санкт-Петербурге».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании  и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборные Италии и Турции встретятся в матче-открытии Евро-2020.

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