Драчёв объяснил, почему важно привлекать молодёжь к выступлениям на КМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о привлечении молодёжи к выступлению за национальную команду на этапах Кубка мира.

«Психологическое давление идёт на всех, но если не пробовать молодых, то у нас будут бегать одни и те же. Нужно выпускать, тестировать, тогда они научатся не перегорать. Уверен, что в дальнейшем будет лучше, когда-то это должно произойти», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что российские биатлонисты способны показывать более высокие результаты, но некоторые просто не справились с давлением.

«Например, Тамара Воронина. Она может выступать, мы знаем. Видимо, необходимо было попасть в такую переделку для того, чтобы в следующих стартах ощутить себя более сильной. Просто сегодня не получилось. Понятно, есть ошибки, которые совершили. По две ошибки на одном рубеже нас откатили на 12-е место в сингл-миксте. Уверен, что исправятся», — добавил глава СБР.

На первом этапе сезона в шведском Эстерсунде Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте, а Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми в смешанной эстафете 4 × 6 км.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов призвал не «убивать» биатлонистов критикой на старте сезона.