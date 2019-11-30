СМИ: Хэмилтон несколько раз встречался с президентом Ferrari

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Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в Ferrari.
СМИ: Хэмилтон несколько раз встречался с президентом Ferrari
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, британец рассматривает возможность перехода в Ferrari в 2021 году. По информации источника, Хэмилтон дважды в 2019 году встречался с президентом команды Джоном Элканном.

Контракт британца с Mercedes истекает в 2020 году. Тогда же заканчивается соглашение нынешнего пилота Ferrari, немца Себастьяна Феттеля.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й.

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