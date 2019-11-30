Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг на трассе «Яс Марина» за 1 минуту и 34,779 секунды.

Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас, который из-за штрафа за смену компонентов силовой установки будет стартовать последним.

Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 14-е место, завершив борьбу во втором сегменте квалификации.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Lewis Hamilton takes his first pole position since the German Grand Prix ⏱️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/0L1M2pfddZ — Formula 1 (@F1) 30 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.