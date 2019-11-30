Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й
  • Reuters

Действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг на трассе «Яс Марина» за 1 минуту и 34,779 секунды.

Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас, который из-за штрафа за смену компонентов силовой установки будет стартовать последним.

Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. 

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 14-е место, завершив борьбу во втором сегменте квалификации.

Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.

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