Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й
- Reuters
Действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг на трассе «Яс Марина» за 1 минуту и 34,779 секунды.
Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас, который из-за штрафа за смену компонентов силовой установки будет стартовать последним.
Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 14-е место, завершив борьбу во втором сегменте квалификации.
CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING— Formula 1 (@F1) 30 ноября 2019 г.
Lewis Hamilton takes his first pole position since the German Grand Prix ⏱️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/0L1M2pfddZ
Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.