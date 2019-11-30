Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.

«Эта жеребьёвка необычная, а интересного мало, потому что ждёшь последнего соперника. У меня такое в практике впервые. Финляндия и Уэльс — немного разные команды. В одной сборной есть футболист мирового класса — Гарет Бэйл. И Аарон Рэмси там играет. В сборной Уэльса в последнее время произошли изменения. А финны в настоящее время на подъёме. Многие игроки этой команды выступают за границей. Не хочу быть необъективным, я не изучал эти команды. Пару дней назад посмотрел Уэльс, отметил пару нюансов для себя, но лишь после жеребьёвки будет понятно, кого из них нам предстоит изучать», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 сборная России точно встретится с командами Бельгии и Дании. Дополнят квартет футболисты из Уэльса или Финляндии. Жеребьёвка Евро-2020 состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Головин объяснил, в чём феномен Черчесова.