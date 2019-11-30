Головин объяснил, в чём феномен Черчесова

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Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин объяснил, в чём заключается феномен главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Головин объяснил, в чём феномен Черчесова
  • АГН «Москва»

«Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум: сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также привёл пример, что капитан сборной Артём Дзюба не обороняется, выступая за «Зенит», столько, сколько в национальной команде.

«Черчесов — очень требовательный тренер, ты не можешь выйти и недоработать», — добавил Головин.

Ранее Головин заявил, что ему не очень хочется меняться футболками с Неймаром.

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