Головин объяснил, в чём феномен Черчесова
- АГН «Москва»
«Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум: сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он также привёл пример, что капитан сборной Артём Дзюба не обороняется, выступая за «Зенит», столько, сколько в национальной команде.
«Черчесов — очень требовательный тренер, ты не можешь выйти и недоработать», — добавил Головин.
Ранее Головин заявил, что ему не очень хочется меняться футболками с Неймаром.