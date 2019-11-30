«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
  • © Robert Smith via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:2.

Гости забили первыми. На 22-й минуте отличился Рахим Стерлинг. «Ньюкасл» уже через три минуты восстановил паритет благодаря голу Йетро Виллемса. «Манчестер Сити» снова вышел вперёд на 82-й минуте. Гол в активе Кевина Де Брёйне. Уйти от поражения хозяевам поля помог мяч Джонджо Шелви, он забил на 88-й минуте.

По итогам 14 туров «Манчестер Сити», занимающий второе место с 29 очками, отстаёт от лидирующего «Ливерпуля», у которого ещё есть игра в запасе, на восемь очков. «Ньюкасл» с 16-ю очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что Фредди Юнгберг стал и. о. главного тренера «Арсенала» после увольнения Эмери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить