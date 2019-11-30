«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 2:2.

Гости забили первыми. На 22-й минуте отличился Рахим Стерлинг. «Ньюкасл» уже через три минуты восстановил паритет благодаря голу Йетро Виллемса. «Манчестер Сити» снова вышел вперёд на 82-й минуте. Гол в активе Кевина Де Брёйне. Уйти от поражения хозяевам поля помог мяч Джонджо Шелви, он забил на 88-й минуте.

По итогам 14 туров «Манчестер Сити», занимающий второе место с 29 очками, отстаёт от лидирующего «Ливерпуля», у которого ещё есть игра в запасе, на восемь очков. «Ньюкасл» с 16-ю очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что Фредди Юнгберг стал и. о. главного тренера «Арсенала» после увольнения Эмери.