Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»

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Испанский специалист Унаи Эмери покинул лондонский «Арсенал» ввиду неудовлетворительных результатов команды.
Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»
  • © Robin Parker via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Решение об отставке было принято на собрании руководства «Арсенала».

Эмери был назначен главным тренером «канониров» в мае 2018 года. В настоящее время команда имеет семиматчевую серию без побед.

Ранее сообщалось, что шведский специалист Фредрик Юнгберг, работающий ассистентом в штабе Унаи Эмери в «Арсенале», может возглавить команду в случае увольнения испанца.

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