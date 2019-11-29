Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»

Испанский специалист Унаи Эмери покинул лондонский «Арсенал» ввиду неудовлетворительных результатов команды.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Решение об отставке было принято на собрании руководства «Арсенала».

Эмери был назначен главным тренером «канониров» в мае 2018 года. В настоящее время команда имеет семиматчевую серию без побед.

Ранее сообщалось, что шведский специалист Фредрик Юнгберг, работающий ассистентом в штабе Унаи Эмери в «Арсенале», может возглавить команду в случае увольнения испанца.