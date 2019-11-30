Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»

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Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
Слуцкий прокомментировал свою отставку из «Витесса»
  • Reuters

«Я сделал всё, что мог, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен сделать вывод, что не могу. В такой момент нужно думать о клубе и болельщиках. Вот почему у меня нет другого выбора, кроме как принять это решение. Клубу нужен кто-то ещё, чтобы вернуть его в нужное русло. Было прекрасное время в Арнеме, но это также часть футбола», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право участвовать в Лиге Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место. Серия поражений команды на данный момент насчитывает пять матчей.

Ранее сообщалось, что в «Витессе» сожалеют, что Слуцкому не удалось изменить ситуацию в команде.

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