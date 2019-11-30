В «Витессе» сожалеют, что Слуцкому не удалось изменить ситуацию в команде

Технический директор голландского футбольного клуба «Витесс» Мохаммед Аллах прокомментировал решение российского специалиста Леонида Слуцкого уйти в отставку с поста главного тренера команды.

«Леонид всё отдал за «Витесс». Он прошёл через огонь ради нашего клуба и команды. Поэтому я очень сожалею, что ему не удалось изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в карьере», — приводит слова Аллаха пресс-служба клуба.

Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право выхода в Лигу Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место. Серия поражений команды на данный момент насчитывает пять матчей.

Ранее стало известно, что Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса».