Тренер считает пятое место неплохим результатом для лыжника Большунова в гонке на 15 км

Юрий Бородавко, тренер лыжника Александра Большунова, прокомментировал выступление своего подопечного в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Учитывая состояние Александра, результат неплохой, тем более что видим у него огромный резерв. Показывать такие секунды с небольшой травмой спины — это достаточно хорошо», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Большунов занял пятое место в гонке на 15 км, отстав от победителя на 43,8 секунды.

Ранее Бородавко заявил, что гонка на 10 км на этапе КМ в Руке была тяжёлой для Натальи Непряевой.