Тренер считает пятое место неплохим результатом для лыжника Большунова в гонке на 15 км
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«Учитывая состояние Александра, результат неплохой, тем более что видим у него огромный резерв. Показывать такие секунды с небольшой травмой спины — это достаточно хорошо», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Большунов занял пятое место в гонке на 15 км, отстав от победителя на 43,8 секунды.
Ранее Бородавко заявил, что гонка на 10 км на этапе КМ в Руке была тяжёлой для Натальи Непряевой.