Тренер заявил, что гонка на 10 км на этапе КМ в Руке была тяжёлой для Непряевой
- © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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«Для Натальи эта гонка была достаточно тяжёлой, она начала с девятого места, постепенно продвигалась выше. Приятно, что она смогла очень хорошо отработать финиш, что позволило ей занять третье место», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Он отметил, что видит в ней потенциал для улучшения результатов по ходу сезона.
«Надеемся на будущее, что она ещё порадует нас призовыми местами», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что Непряева завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке.