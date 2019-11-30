Тренер заявил, что гонка на 10 км на этапе КМ в Руке была тяжёлой для Непряевой

Юрий Бородавко, тренер лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировал выступление своей подопечной в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Для Натальи эта гонка была достаточно тяжёлой, она начала с девятого места, постепенно продвигалась выше. Приятно, что она смогла очень хорошо отработать финиш, что позволило ей занять третье место», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он отметил, что видит в ней потенциал для улучшения результатов по ходу сезона.

«Надеемся на будущее, что она ещё порадует нас призовыми местами», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке.