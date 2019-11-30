Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й
  • Reuters

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 36,566 секунды.

Второе место занял действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его напарник по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 12-е место, уступив времени лидера 1,397 секунды.

Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.

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