Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 21-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 36,566 секунды.

Второе место занял действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его напарник по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 12-е место, уступив времени лидера 1,397 секунды.

CLASSIFICATION: END OF FP3



Less than a tenth between the top three ⏱️



Perez bossing the midield 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/lB36xdXOJt — Formula 1 (@F1) 30 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.