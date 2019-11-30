Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Абу-Даби, Квят — 12-й
- Reuters
Ферстаппен преодолел свой лучший круг по трассе «Яс Марина» за 1 минуту 36,566 секунды.
Второе место занял действующий шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул его напарник по команде финн Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял в итоговом протоколе 12-е место, уступив времени лидера 1,397 секунды.
CLASSIFICATION: END OF FP3— Formula 1 (@F1) 30 ноября 2019 г.
Less than a tenth between the top three ⏱️
Perez bossing the midield 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1pic.twitter.com/lB36xdXOJt
Ранее сообщалось, что Квят оценил прогресс моторов Honda.