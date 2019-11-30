Тренер Сен-Пьера: бой с Нурмагомедовым мотивировал бы Жоржа на возвращение

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, заявил, что возможный поединок с действующим обладателем титула организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым мог бы мотивировать его подопечного на возвращение.

«Что может его мотивировать на возвращение? Мегабой. Он не хочет снова быть чемпионом, не хочет драться каждый квартал. Но достаточно пригласить его на супербой и дать ему достойного соперника. Какой бой может мотивировать его? С Хабибом в промежуточном весе», — цитирует Захаби MMAFighting.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.