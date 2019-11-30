Тренер Сен-Пьера: бой с Нурмагомедовым мотивировал бы Жоржа на возвращение
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«Что может его мотивировать на возвращение? Мегабой. Он не хочет снова быть чемпионом, не хочет драться каждый квартал. Но достаточно пригласить его на супербой и дать ему достойного соперника. Какой бой может мотивировать его? С Хабибом в промежуточном весе», — цитирует Захаби MMAFighting.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.