ESPN: Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон подписал контракт на титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
ESPN: Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке
  • РИА Новости

Как сообщает ESPN, бой состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине в Нью-Йорке.

Отмечается, что Нурмагомедов подписал соглашение на поединок ещё неделю назад.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон в своём последнем бою техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трёх неудачах.

Ранее боец UFC рассказал, за счёт чего Фергюсон может победить Нурмагомедова.

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