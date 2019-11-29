Боец UFC рассказал, за счёт чего Фергюсон может победить Нурмагомедова
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«Может произойти так, что Хабиб уступит пояс в бою с Тони. Причиной могут стать рассечения в самом начале поединка из-за ударов локтем, из-за необычного удушающего приёма. Длинные руки Тони могут создать проблемы Нурмагомедову в выполнении тейкдауна. Понятно, как Хабиб может проиграть. Но чутьё подсказывает мне, что Нурмагомедов победит», — сказал Харди в своём подкасте Full Reptile.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля, однако американец ещё не подписал свой контракт.
Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов оценил вклад Фёдора Емельяненко в развитие ММА.