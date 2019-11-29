Врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов

Главный врач футбольного клуба «Сочи» Александр Линский рассказал о состоянии игроков команды, заболевших ангиной перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«У десяти человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры до показателей от 38 до 39,5 градусов. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и симптомы бронхита», — цитирует врача «Чемпионат».

По его словам, после матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой» была проведена восстановительная тренировка, а в выходной день начали поступать первые жалобы от футболистов сочинского клуба.

«Сейчас ребята изолированы, проводится лечение. О сроках восстановления говорить рано», — добавил Линский.

Встреча с «Оренбургом» пройдёт 1 декабря в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял на заболевание ангиной игроков сочинского клуба.