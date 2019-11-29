Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в «Сочи»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский предположил, что матч 17-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в сочинском клубе.
Березовский предположил, что матч с «Уфой» повлиял на ситуацию с ангиной в «Сочи»
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«Наверное, толчок дал матч с «Уфой». Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью — в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе — и все слегли», — цитирует Березовского «Чемпионат».

Он также признался, что тоже чувствует слабость в своём организме.

До этого появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде.

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