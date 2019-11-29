Экс-футболист «Арсенала»: «Локомотив» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ в 2003 году
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«Когда мы прибыли в гостиницу в Москве, нас уже ждали десять русских топ-моделей, которые сидели перед баром. Позже нам объяснили, что модели прибыли туда, чтобы попытаться утомить нас перед матчем», — цитирует Сигана La Voix du Nord.
Он отметил, что в «Арсенале» тогда не повелись на ловушку и не проиграли матч.
«И это хорошо, учитывая, что тогда истории о личной жизни игроков регулярно появлялись в газетах», — добавил Сиган.
В том сезоне «Арсенал» занял первое место в своей группе, а «Локомотив» — второе.
Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов сезона-2019/20.