Экс-футболист «Арсенала»: «Локомотив» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ в 2003 году

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов сезона-2003/04 в отель к игрокам английского клуба подослали моделей, чтобы утомить их перед встречей.

«Когда мы прибыли в гостиницу в Москве, нас уже ждали десять русских топ-моделей, которые сидели перед баром. Позже нам объяснили, что модели прибыли туда, чтобы попытаться утомить нас перед матчем», — цитирует Сигана La Voix du Nord.

Он отметил, что в «Арсенале» тогда не повелись на ловушку и не проиграли матч.

«И это хорошо, учитывая, что тогда истории о личной жизни игроков регулярно появлялись в газетах», — добавил Сиган.

В том сезоне «Арсенал» занял первое место в своей группе, а «Локомотив» — второе.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов сезона-2019/20.