Булыкин оценил выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-форвард сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Inforeactor оценил выступление клуба в Лиге чемпионов.

«У «Локомотива» изначально была очень сильная группа. Вчерашнее поражение от «Байера», конечно, очень обидное. В игре с немецким клубом, в отличие от первой встречи в Леверкузене, не хватало реализации голевых моментов», — заявил он.

Вместе с тем Булыкин считает, что команда получила важный опыт и этот сезон в Лиге чемпионов провела лучше предыдущего.

Как отметил эксперт, молодые футболисты «Локомотива» посмотрели, как выглядят на фоне топовых европейских клубов, что для них очень важно.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, чего не хватило команде для положительного результата.