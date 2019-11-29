Британский журналист выступил против полной дисквалификации российских спортсменов

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Британский журналист Дэвид Оуэн выразил несогласие с главой Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвисом Тайгартом, который призвал исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпиады 2020 года в Токио.
Британский журналист выступил против полной дисквалификации российских спортсменов
  • © Michael Kappeler/dpa
  • globallookpress.com

«При всём уважении — не согласен. Возможные санкции комитета являются слишком жёсткими. Мы уже обсуждали, по какой причине полное отстранение спортсменов несправедливо. Наказание высших должностных лиц с большей вероятностью поменяет отношение к ситуации, чем наложение ещё большего горя на спортсменов», — написал Оуэн в своём Twitter.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам.

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