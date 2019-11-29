ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Бразильской конфедерации футбола
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике признала Тейшейру виновным в нарушении кодекса этики организации.
Отмечается, что функционер был замешан в коррупционной схеме по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой CBF, Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с 2006 по 2012 год.
Помимо отстранения, Тейшейра оштрафован на €909 тыс.
Он возглавлял CBF с 1989 по 2012 год, а также являлся членом исполкомов ФИФА и КОНМЕБОЛ.
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