ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Бразильской конфедерации футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру за коррупцию.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике признала Тейшейру виновным в нарушении кодекса этики организации.

Отмечается, что функционер был замешан в коррупционной схеме по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой CBF, Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с 2006 по 2012 год.

Помимо отстранения, Тейшейра оштрафован на €909 тыс.

Он возглавлял CBF с 1989 по 2012 год, а также являлся членом исполкомов ФИФА и КОНМЕБОЛ.

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