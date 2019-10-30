Глава оргкомитета ЧМ-2018: чемпионат мира в России был получен честно

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Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал слухи о том, что чемпионат мира-2018 в России мог быть получен путём подкупа голосов.
Глава оргкомитета ЧМ-2018: чемпионат мира в России был получен честно
  • © РИА Новости

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на большое количество вопросов и прошли множество расследований. Но всегда почему-то оказываемся под прицелом подозрений. По-прежнему заявляем: чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке. Нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права проведения чемпионата мира. Какие-то подозрения на этот счёт нам кажутся крайне необоснованными», — заявил Сорокин ТАСС.

По информации ряда источников, организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны — хозяйки ЧМ-2018 составлял досье на всех чиновников ФИФА, где содержались различные варианты воздействия на них для получения голосов.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА.

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