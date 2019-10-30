Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА

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Оргкомитет «Россия-2018» при выборе места проведения ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), где перечислялись разные методы воздействия на них для получения голосов.
Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА
  • РИА Новости

Как сообщает The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror, заместитель генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе в марте 2010 года направил главе Департамента культуры Москвы Сергею Капкову, а также Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику письмо с темой: «Досье на чиновников ФИФА».

В документе содержится досье на каждого члена исполкома, а также предложение, какой именно к этому человеку можно найти подход. В частности, приводятся варианты прямого или косвенного подкупа.

2 декабря 2010 года в Цюрихе Россия была названа местом проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории примет ЧМ по пляжному футболу.

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