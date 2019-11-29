Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Назван лучший футболист недели в Лиге Европы
  • © Gerardo Santos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче с ПСВ из Эйндховена Фернандеш оформил дубль и сделал две результативные передачи. «Спортинг» разгромил ПСВ со счётом 4:0.

Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали форвард «Порту» Венсан Абубакар, нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Айнтрахта» Даити Камада.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

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