Назван лучший футболист недели в Лиге Европы
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Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В матче с ПСВ из Эйндховена Фернандеш оформил дубль и сделал две результативные передачи. «Спортинг» разгромил ПСВ со счётом 4:0.
Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали форвард «Порту» Венсан Абубакар, нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Айнтрахта» Даити Камада.
Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.