Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче с ПСВ из Эйндховена Фернандеш оформил дубль и сделал две результативные передачи. «Спортинг» разгромил ПСВ со счётом 4:0.

Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали форвард «Порту» Венсан Абубакар, нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес и хавбек «Айнтрахта» Даити Камада.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.