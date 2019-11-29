Левандовски признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
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Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Левандовски на минувшей неделе оформил покер в ворота сербской «Црвены Звезды» и помог своей команде одержать крупную победу со счётом 6:0.
Помимо него, на звание лучшего игрока недели претендовали капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси, голкипер французского ПСЖ Кейлор Навас и форвард итальянского «Интера» Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков попал в символическую команду недели ЛЧ.