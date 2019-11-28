Голкипер «Зенита» Кержаков попал в символическую команду недели ЛЧ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков был включён в символическую команду недели по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

32-летний Кержаков впервые в карьере сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов, чем помог своей команде одержать победу над французским «Лионом» со счётом 2:0.

В команду недели также вошли защитники Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль») и Серж Орье («Тоттенхэм Хотспур»), полузащитники Инок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс») и нападающие Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария») и Лионель Месси («Барселона»).

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