Юные футболисты дали Гилерме несколько советов по ловле мяча

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме получил несколько советов по улучшению техники ловли мяча от юных футболистов.

На YouTube-канале «7-17» было опубликовано видео, в котором юные футболисты разбирают ошибки вратаря «Локомотива» Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). В частности, вратарь получил несколько советов по ловле мяча.

В матче с «Ювентусом» Гилерме ошибся в эпизоде с первым голом, выпустив мяч на линию ворот после удара со штрафного от Криштиану Роналду.

Ранее Гилерме заявил, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Байером».