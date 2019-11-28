Юные футболисты дали Гилерме несколько советов по ловле мяча
- РИА Новости
На YouTube-канале «7-17» было опубликовано видео, в котором юные футболисты разбирают ошибки вратаря «Локомотива» Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). В частности, вратарь получил несколько советов по ловле мяча.
В матче с «Ювентусом» Гилерме ошибся в эпизоде с первым голом, выпустив мяч на линию ворот после удара со штрафного от Криштиану Роналду.
Ранее Гилерме заявил, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Байером».