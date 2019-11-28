Юные футболисты дали Гилерме несколько советов по ловле мяча

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Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме получил несколько советов по улучшению техники ловли мяча от юных футболистов.
Юные футболисты дали Гилерме несколько советов по ловле мяча
  • РИА Новости

На YouTube-канале «7-17» было опубликовано видео, в котором юные футболисты разбирают ошибки вратаря «Локомотива» Гилерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). В частности, вратарь получил несколько советов по ловле мяча.

В матче с «Ювентусом» Гилерме ошибся в эпизоде с первым голом, выпустив мяч на линию ворот после удара со штрафного от Криштиану Роналду.

Ранее Гилерме заявил, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Байером».

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