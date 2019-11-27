Гилерме заявил, что «Локомотиву» не повезло в матче с «Байером»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал поражение команды от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Хотелось выиграть. Сегодня нам не повезло. Особенно первый гол. Он случился в тот момент, когда мы были хозяевами в этой игре. Мы хорошо играли первый тайм, но второй так провести не смогли. Жалко, мы такого не заслужили. Мы могли выиграть сегодня», — сказал Гилерме.

По его мнению, болельщики имеют право критиковать команду. Он подчеркнул, что он и его партнёры также недовольны выступлением.

«После победы в Леверкузене от нас были большие ожидания. Внутри команды мы понимали, что мы минимум должны выходить в Лигу Европы, это было целью. Но не получилось», — добавил Гилерме.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Ранее Алексей Миранчук выразил мнение, что «Локомотиву» не хватило реализации в матче с «Байером».