Алексей Миранчук считает, что «Локомотиву» не хватило реализации в матче с «Байером»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился эмоциями после поражения команды от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин отказался говорить о возможном уходе Алексея Миранчука из «Локомотива».

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