Алексей Миранчук считает, что «Локомотиву» не хватило реализации в матче с «Байером»
«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу «Байера» со счётом 2:0.
Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин отказался говорить о возможном уходе Алексея Миранчука из «Локомотива».