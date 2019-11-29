Антон Миранчук заявил, что готов перейти в немецкий клуб

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос, где бы он хотел продолжить карьеру.

«Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол — более высокий уровень», — цитирует хавбека официальный сайт «Локомотива».

Он также считает, что, скорее всего, он не будет переходить в один клуб со своим братом Алексеем.

«Обычно нужен игрок на определённую позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах», — добавил Миранчук.

В этом сезоне Антон Миранчук сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов.