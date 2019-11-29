Тедеско высказался о словах Дзюбы, сравнившего матч «Зенита» и «Спартака» с войной
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- РИА Новости
«Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», — цитирует Тедеско «Чемпионат».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите.