Тедеско высказался о словах Дзюбы, сравнившего матч «Зенита» и «Спартака» с войной

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который назвал предстоящий матч между командами войной.
Тедеско высказался о словах Дзюбы, сравнившего матч «Зенита» и «Спартака» с войной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите.

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