Тедеско высказался о словах Дзюбы, сравнившего матч «Зенита» и «Спартака» с войной

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который назвал предстоящий матч между командами войной.

«Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите.