Семак считает, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от поединка с московским «Спартаком» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает, что при Тедеско «Спартак» стал лучше играть в защите
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Конечно, мы смотрели и анализировали последние игры с участием «Спартака», все матчи под руководством нового главного тренера. Приблизительно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в защите. Много матчей (за исключением одного или полутора), где они играли в пять защитников или три центральных, можно говорить по-разному. Изменения есть — коллектив стал строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих игроков», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 1 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее Медведев рассказал о важности для «Зенита» матча со «Спартаком».

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