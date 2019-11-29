Гаджиев рассказал, чья победа выгоднее организаторам боя Кокляева с Александром Емельяненко

Промоутер Камил Гаджиев заявил, что победа представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева над бойцом смешанных единоборств откроет возможность для реванша и подогреет интерес к противостоянию.

«Для промоушена всегда выгодна победа аутсайдера. Если Миша нокаутирует Сашу, это будет чудом. Все начнут смотреть и болеть. Сразу можно организовать реванш. Хотя объективно Емельяненко — фаворит. Я знаю его 15 лет и несколько лет Мишу. Он также мой товарищ. Потому я буду болеть за то, чтобы зритель кайфанул», — приводит слова Гаджиева «Советский спорт».

Поединок Михаила Кокляева с Александром Емельяненко пройдёт 29 ноября в Москве.

Ранее тренер Кокляева заявил, что у его подопечного есть шанс победить Емельяненко.