Тренер Кокляева заявил, что у его подопечного есть шанс победить Емельяненко

Эдгар Гукасян, который готовил представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева к бою с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, оценил шансы своего подопечного.

«Александр — очень хороший боксёр. Именно боксёр, я видел его в деле. Мы как-то занимались с ним в одном зале. Я его знаю, хорошо к нему отношусь и его достижениям. Это великий спортсмен. Шанс Михаила ровным счётом один: попасть. Я не питаю иллюзий, но попасть он может. И главное, Кокляев не боится Александра. Он будет боксировать, гарантирую», — приводит слова Гукасяна «Советский спорт».

Поединок Кокляева с Емельяненко состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее Александр Емельяненко поблагодарил Путина за то, что живёт в лучшее время.