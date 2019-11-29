Тренер Кокляева заявил, что у его подопечного есть шанс победить Емельяненко

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Эдгар Гукасян, который готовил представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева к бою с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, оценил шансы своего подопечного.
Тренер Кокляева заявил, что у его подопечного есть шанс победить Емельяненко
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«Александр — очень хороший боксёр. Именно боксёр, я видел его в деле. Мы как-то занимались с ним в одном зале. Я его знаю, хорошо к нему отношусь и его достижениям. Это великий спортсмен. Шанс Михаила ровным счётом один: попасть. Я не питаю иллюзий, но попасть он может. И главное, Кокляев не боится Александра. Он будет боксировать, гарантирую», — приводит слова Гукасяна «Советский спорт».

Поединок Кокляева с Емельяненко состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее Александр Емельяненко поблагодарил Путина за то, что живёт в лучшее время.

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