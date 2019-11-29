Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает
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«Не знаю, c чем это связано. Нам надо лучше обороняться всей командой, это вина не только защитников. Ответственность лежит на всех, будем защищаться все вместе — будем и пропускать меньше», — заявил Головин на пресс-конференции.
«Монако» пропустил 24 гола в 14 матчах, что является вторым с конца показателем в Лиге 1.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1.