Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.

«Не знаю, c чем это связано. Нам надо лучше обороняться всей командой, это вина не только защитников. Ответственность лежит на всех, будем защищаться все вместе — будем и пропускать меньше», — заявил Головин на пресс-конференции.

«Монако» пропустил 24 гола в 14 матчах, что является вторым с конца показателем в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1.