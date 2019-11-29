Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком находится в распоряжении бразильского клуба
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- РИА Новости
«У Малкома расписана комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже пройден, сейчас всё нацелено на то, чтобы он примкнул к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему Бразилия? Программа восстановления большая, погодный фактор также сыграл свою роль», — цитирует Медведева «Чемпионат»
Малком перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» летом 2019 за €40 млн. Из-за повреждения футболист не играет с августа. Изначально предполагалось, что восстановление займёт шесть недель.
Ранее сообщалось, что голкипер «Зенита» Кержаков попал в символическую команду недели ЛЧ.