Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком находится в распоряжении бразильского клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему футболист Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

«У Малкома расписана комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже пройден, сейчас всё нацелено на то, чтобы он примкнул к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему Бразилия? Программа восстановления большая, погодный фактор также сыграл свою роль», — цитирует Медведева «Чемпионат»

Малком перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» летом 2019 за €40 млн. Из-за повреждения футболист не играет с августа. Изначально предполагалось, что восстановление займёт шесть недель.

Ранее сообщалось, что голкипер «Зенита» Кержаков попал в символическую команду недели ЛЧ.