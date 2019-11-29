В FIS примут решение по санкциям в отношении России на основании вердикта исполкома WADA.

«После заседания исполкома WADA FIS применит санкции к России, которые прописаны в кодексе. Они могут помешать стране принимать первенства мира и крупные турниры FIS, а российским спортсменам, причастным к нарушению антидопинговых правил, выступать на крупных турнирах FIS», — сообщает пресс-служба организации.

Заседание WADA, на котором будет решаться российский вопрос, состоится 9 декабря.

Ранее Губерниев выразил сомнение, что Фуркад вернётся на прежний уровень.