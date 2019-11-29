Губерниев сомневается, что Фуркад вернётся на прежний уровень

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в том, что 11-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад сможет вернуться на свой уровень образца чемпионских сезонов.

«Я очень на это надеюсь, но на летнем чемпионате Франции он выглядел неубедительно. И зная Мартена, вижу, что он уже начинает «подстилать соломку». Говорит в интервью, мол, будет Олимпиада в Париже, что не биатлоном единым. И это меня очень тревожит, потому что, конечно, было бы здорово увидеть прежнего Фуркада», — заявил Губерниев в интервью RT.

При этом он отметил, что кризис Фуркада — отличный шанс для других биатлонистов занять его место.

«Йоханнес объявил, что в январе он будет в декретном отпуске, у него жена запланировала роды на это время, и он будет с ней. А если он пропустит этап-другой, то, конечно, это будет хороший раздражитель. Многие захотят побороться за победу в отсутствие норвежца», — добавил комментатор.

Ранее он предположил, кто будет лидером мужской сборной России по биатлону в новом сезоне.