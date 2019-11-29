В РФС прокомментировали выход сборной России по пляжному футболу в полуфинал ЧМ

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин заявил, что российской команде уже удалось победить самого сложного соперника на турнире и выйти на пик формы.

«Безусловно, сборная Бразилии — это лидер пляжного футбола, нынешняя команда очень сильна. Потому победа над ними вдвойне ценна и приятна. Наш тренерский штаб, скорее всего, продумал подготовку, что в группе мы выглядели не в лучших кондициях, а сейчас команда находится на пике формы в середине соревнований, это очень важно. Выход в полуфинал — это очень серьёзный шаг и заявка на общий положительный результат. Мы все будем думать только о победе, потому что победу над бразильцами можно назвать исторической», — цитирует Анохина ТАСС.

В четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае, сборная России обыграла команду Бразилии со счётом 4:3. В полуфинале турнира подопечные Михаила Лихачёва встретятся с итальянцами.

Ранее Лихачёв заявил, что в матче с Бразилией на ЧМ его команда показала настоящий русский характер.