Лихачёв — о победе над Бразилией на ЧМ: показали настоящий русский характер

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу своей команды над Бразилией (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае.

«Показали настоящий русский характер, сыграли грамотно в тактическом плане. Всё это помогло нам одержать историческую победу. Не будем торопиться с заявлениями о победе на ЧМ, мы идём от матча к матчу. Сейчас все наши мысли будут о полуфинальной встрече», — цитирует Лихачёва ТАСС.

По ходу встречи россияне уступили сопернику со счётом 1:3, но сумели отыграться и одержать победу.

В полуфинале сборная России встретится с командой Италии. Матч состоится 30 ноября в 22:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с итальянцами в полуфинале ЧМ по пляжному футболу.