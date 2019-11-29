Лихачёв — о победе над Бразилией на ЧМ: показали настоящий русский характер

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал победу своей команды над Бразилией (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Лихачёв — о победе над Бразилией на ЧМ: показали настоящий русский характер
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Показали настоящий русский характер, сыграли грамотно в тактическом плане. Всё это помогло нам одержать историческую победу. Не будем торопиться с заявлениями о победе на ЧМ, мы идём от матча к матчу. Сейчас все наши мысли будут о полуфинальной встрече», — цитирует Лихачёва ТАСС.

По ходу встречи россияне уступили сопернику со счётом 1:3, но сумели отыграться и одержать победу.

В полуфинале сборная России встретится с командой Италии. Матч состоится 30 ноября в 22:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с итальянцами в полуфинале ЧМ по пляжному футболу.

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