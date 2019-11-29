Карпин считает, что текущие результаты «Ростова» являются его виной

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступления команды в этом сезоне.

«Настроение у команды рабочее. Хотелось бы больше очков в последних матчах, но надо брать и рассматривать каждую игру в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий — там претензии были к другим людям, а футболисты сделали что могли. C «Краснодаром» немного недотерпели. Ошибки, конечно, были, как и в матче с «Тамбовом», хотя там был и фактор отсутствия ведущих игроков. Несмотря на это, нужно продолжать работать. Ребята — молодцы: вопреки многим факторам, они не опускают рук, не перестают биться и умирать на поле. Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать игроков. Все поражения и неудачи — это моя вина. Пусть болельщики будут с футболистами, несмотря ни на что. Ребята будут отдаваться на 500%, им нужны ваша поддержка и любовь», — цитирует Карпина клубная пресс-служба.

В последних трёх турах «Ростов» набрал одно очко и опустился на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что на «Ростов» и «Мордовию» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов.